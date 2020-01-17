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Рождаемость в Китае упала до минимума с середины прошлого века

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Рождаемость в Китае упала до минимума с середины прошлого века

В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек, следует из опубликованного отчета Национального бюро статистики. Согласно данным ООН, это самый низкий показатель прироста населения страны с момента основания КНР в 1949 году.

Население Китая, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, превысило 1,4 млрд человек. С учетом смертности темп естественного прироста населения составил в 2019 году 3,34 на 1 тыс. человек.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. По данным ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39,5 до 21,2. С начала 1980-х годов в КНР начала применяться политика «одна семья — один ребенок», которая ограничивала для большинства семей число детей. К 2007 году, по оценкам китайских чиновников, эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

От политики «одна семья — один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. Однако, как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. В мае 2018 года Bloomberg писал о планах властей Китая отменить все ограничения на число детей в семьях.

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Как пишет Reuters, темпы роста населения в Китае замедляются по социальным причинам. «Многие молодые пары в Китае не хотят иметь детей, потому что они не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование наряду с дорогим жильем», — поясняет агентство. Кроме того, в Китае фиксируется высокий уровень разводов. За первые три квартала 2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод — 3,1 млн.

Снижение рождаемости при росте продолжительности жизни приводит к старению населения и увеличению доли неработающих по отношению к занятым в экономике людям, указывают эксперты. Это может создать проблемы для властей Китая, поскольку они обещали гарантировать выплаты пенсий и качество здравоохранения несмотря на замедление темпов роста экономики.

Китай, рождаемость
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