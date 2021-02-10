Сытник подтвердил обыски в «Энергоатоме»

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил информацию о проведении обысков в НАЭК «Энергоатом» по делу о продаже электроэнергии.

«Это (информация нардепа Гео Лероса — Ред.) отвечает действительности. Проходят обыски, санкционированные антикоррупционным судом, — сказал Сытник в среду на брифинге в Киеве.

Он добавил, что дело касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур.

Ранее об обысках написал депутат Гео Лерос. По его словам, обыски проходят по делу реализации «Энергоатомом» электроэнергии по низкой цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия в размере около 2,4 млрд грн.