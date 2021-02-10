Китай и Индия начали отводить войска в районе совместной границы

Войска Китая и Индии в среду начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо в соответствии с достигнутыми договоренностями. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.
«Обе стороны одновременно приступили к запланированному отводу войск от границы в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе девятого раунда переговоров на уровне командующих армиями», — говорится в распространенном заявлении.
В мае и июне 2020 года в зоне Восточного Ладакха на границе произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе, численность которых у каждой из сторон достигает около 50 тыс. человек.
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