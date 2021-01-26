Индия навсегда запретила 59 китайских приложений, в том числе TikTok

Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat. Об этом во вторник сообщила газета Times of India со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий.
"На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии" - указали в ведомстве.
"Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, - сообщили в министерстве. - Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений".
Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.
Все запрещенные китайские приложения уже подвергались ограничениям в индийском интернет-пространстве, когда власти Индии в июне 2020 года временно блокировали 100 разработанных в Китае приложений, в том числе TikTok, поисковик Baidu Search и социальную сеть Weibo, и начали расследование в отношении еще 167 программ, уточняет Times of India.
Запрет китайских приложений в Индии введен на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая прошлого года произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В середине июня в районе реки Галван в этом регионе столкновения между военнослужащими Индии и КНР произошли снова. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, при этом в ходе стычек не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.
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