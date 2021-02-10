Выборы мэра Харькова проведут осенью

Внеочередные выборы городского головы Харькова, согласно законодательству, состоятся осенью 2021 года. Назначить голосование раньше не удалось из-за проблем с документами.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.
Согласно законодательству, выборы нового мэра Харькова могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко объяснил, что не удалось назначить выборы на более раннее время из-за «чехарды с документами», ведь в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть необходимых документов.
«Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли (документы не поступили — ред.) в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью», — сообщил заместитель руководителя ОП.
Напомним, что Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса. На местных выборах осенью 2020 года он победил на выборах мэра Харькова в первом туре.
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