Сделка по продаже части TikTok компаниям Oracle и Walmart отложена из-за Байдена

Сделка по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart отложена на неопределенный срок. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, это связано с тем, что президент США Джо Байден в настоящее время пересматривает шаги своего предшественника Дональда Трампа, направленные на борьбу с возможными рисками, исходящими от китайских технологических компаний.

Как указали источники газеты, переговоры между представителями китайской компании ByteDance (владеет 100% TikTok) и сферы национальной безопасности США продолжаются, дискуссия сосредоточена на вопросах безопасности данных. Отмечается, что администрация Байдена намерена выработать новое решение, так как вопрос о полном запрете TikTok больше не рассматривается. Oracle и Walmart по-прежнему могут быть участниками сделки, но многое зависит от того, какой подход выберет Байден.

14 августа прошлого года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорилось, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября 2020 года Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь «предварительное согласие» на указанную транзакцию.