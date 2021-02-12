Ученые назвали признаки суперраспространителей коронавируса

Ученые выяснили, какие пациенты с COVID-19 становятся суперраспространителями вируса, сообщает MedicalXpress.
Американские специалисты изучили показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Выяснилось, что количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус, сильно различается в зависимости от возраста, индекса массы тела, а также стадии заболевания.
Так, чаще всего суперраспространителями становились пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше «зараженных» капель, чем представители других исследуемых групп. Ученые пришли к выводу, что 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передач вируса.
Исследователи также отметили, что в среднем количество капель аэрозоля увеличивалось по мере прогрессирования инфекции, достигая пиковых уровней через неделю после заражения, а снижалось до нормального через две недели. При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.
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