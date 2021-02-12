СМИ сообщили о планах администрации Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена начала процедуру официального рассмотрения будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Как сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, целью процедуры является закрытие пенитенциарного объекта.

По данным двух источников Reuters, официальный документ о пересмотре судьбы объекта может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника, на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города.

США неоднократно обвиняли в нарушении прав человека на этом объекте.