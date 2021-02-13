Госдеп заявил об ужасном нарушении прав человека в России

США обсуждают случаи нарушения прав человека в России и ведут работу над мерами в ответ на них. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, стенограмма опубликована на сайте ведомства.
По словам дипломата, речь идет в том числе о жестоких действиях по отношению к протестующим, которые вышли на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также задержании двух чеченцев (по данным правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть» Салеха Магомадова и Исмаила Исаева вывезли из Нижнего Новгорода в чеченский Гудермес, до этого они успели выйти на связь и попросить о помощи. Власти Чечни обвинили их в пособничестве бандитам).
«Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе ...Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов на эти злоупотребления и правонарушения, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — заявил Прайс.
Представитель Госдепа также добавил, что США изучают «злонамеренные действия» со стороны России, в частности, сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, хакерских атаках и вознаграждении «Талибану» за нападения на американских солдат в Афганистане.
Речь также идет о отравлении Навального, добавил Прайс. В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, который предусматривает санкции против лиц, причастных к нему и тюремному заключению оппозиционера. Среди возможных санкций в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения, в нем не названы. Документ также предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016