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Россия расширила санкции против украинских компаний

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Россия расширила санкции против украинских компаний

Правительство РФ расширило список украинских компаний, в отношении которых Россия ввела санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, его подписал премьер Михаил Мишустин.

В расширенном перечне указаны 84 компании, в прошлой версии их было 75. В последнюю версию списка попали в том числе одесские ООО «Донмар» и «Краншип», поставщик металлов «Максима Металл Сервис» (Днепр), Полтавский агроагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция» (Днепр), «Трансшип» и дочерние компании «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис» (Одесса). Также в перечень вошла компания Kirgan Holding S.A., зарегистрированная в Панаме.

Россия ввела контрсанкции против Украины в ноябре 2018 года. В первоначальном варианте документ состоял из 322 физических лиц и 68 предприятий. Среди компаний под ограничениями оказались организации финансового, продовольственного, химического, металлургического и других секторов, в том числе структуры крупных бизнесменов страны Рината Ахметова и Игоря Коломойского. В числе санкционных мер — блокировка счетов, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Постановление было принято в соответствии с указом о введении санкций «в связи с недружественными действиями Украины», который президент Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Это стало ответом на указ Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины. В мае того же года он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое расширило санкции в отношении россиян, а также продлило действие уже введенных ограничений.

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С тех пор санкционный список несколько раз обновлялся. В последний раз перечень был расширен в декабре 2020 года — премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил в него несколько украинских политиков и чиновников, в том числе спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько и депутатов фракции «Слуга народа».

санкции, отношения с Россией
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