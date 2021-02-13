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У Зеленского прокомментировали неудачные переговоры Украины с МВФ

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У Зеленского прокомментировали неудачные переговоры Украины с МВФ

Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию, поэтому процесс согласования и затягивается.

Об этом говорится в комментарии бывшего министра развития экономики, советника главы Офиса президента Тимофея Милованова.

«Когда говорим о любом переговорном процессе, надо бы обойтись без очевидных спекуляций. У нас с МВФ постоянно идёт процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая — макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ», — заявил он.

Как сказал Милованов, украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ.

«В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе, и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твёрдо, соответственно, переговоры занимают время», — отметил он.

Милованов назвал эту ситуацию нормальной, добавив, что обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. «В этом и состоит суть переговоров», — резюмировал он.

Как сообщалось, миссия МВФ 12 февраля завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by пока не принято.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах в отношении восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, так же дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики.

Представитель МВФ сказал, что обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы, поэтому дискуссии продлятся.

Миссия МВФ с 21 декабря 2020 года работала в Украине в формате онлайн-связи из-за COVID-19. Но потом сделала перерыв на праздники, после которых, а именно с 11 января, возобновила свою работу в Украине.

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Миссия проводила обсуждения с властями Украины последних экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра программы stand-by.

Совет директоров МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый и на данный момент единственный транш в размере 2,1 млрд долларов.

МВФ, Тимофей Милованов
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