Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать в ближайшие пять лет около $2 млрд в борьбу с изменением климата. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью германской газете Handelsblatt.
Средства Гейтс планирует вложить в стартап-компании и другие проекты. По его мнению, климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий. «Это возможно, но будет очень сложно», — считает основатель Microsoft.
Одновременно Гейтс призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год. Их следует направить по всему миру в развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации. «Мы должны изменить физическую экономику темпами, которых еще не было в истории», — полагает Гейтс.
Билл Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
Сторонники конспирологических теорий, однако, считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними, и что за ней якобы стоит Гейтс.
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