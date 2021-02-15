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У Зеленского хотят, чтобы МВФ тоже пошел на компромисс

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У Зеленского хотят, чтобы МВФ тоже пошел на компромисс

Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом, сказал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

«В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе, и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо. Соответственно, переговоры занимают время. И это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в совместных интересах. В этом и состоит суть переговоров», — говорится в комментарии Милованова, переданном агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, у Украины с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций.

«Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая — макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ», — отметил Милованов.

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Позже советник главы ОП подчеркнул в Facebook, что разговоры о необходимости «делать полный пересмотр» сотрудничества с МВФ беспочвенны. «Идут достаточно твердые и сложные переговоры. Это сложно, но нормально. И это никак не значит, что нужно „делать полный пересмотр“. МВФ — наш стратегический партнер».

«Миссия приостановила работу. Обе (!) стороны могут сделать больше для успеха. Есть сложности, но они тактического характера. То есть, возможно, будут какие-то действия с украинской стороны для того, чтобы усилить успешность переговоров в ближайшие недели. Что конкретно? Думаю, будет известно в ближайшие дни», — добавил он.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

МВФ, Тимофей Милованов
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