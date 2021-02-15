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Принц Гарри и Меган Маркл снова ждут ребенка

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Принц Гарри и Меган Маркл снова ждут ребенка

Герцог и герцогиня Сассекские заявили о том, что ждут второго ребенка, сообщает ВВС. У пары уже есть сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка», — сообщил пресс-секретарь пары. Представитель Букингемского дворца заявил, что королева и герцог Эдинбургский, принц Уэльский и другие члены королевской семьи «тоже в восторге и желают им всего наилучшего».

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл станет восьмым в очереди на престол.

Напомним, 8 января прошлого года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о решении покинуть королевскую семью. Супруги собираются самостоятельно обеспечивать себя, жить как в Британии, так и в Северной Америке, а также основать собственную благотворительную организацию. Свое решение герцог и герцогиня Сассекские не обсуждали ни с Елизаветой II, ни с другими старшими членами королевской семьи.

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6 мая 2019 года у британского принца Гарри и его жены Меган Маркл родился сын. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.

принц Гарри, Меган Маркл
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