Войти
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
инициатива
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
позиция
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

В Антарктиде нашли неизвестных ранее животных

348
В Антарктиде нашли неизвестных ранее животных

На глубине в 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера, который находится на западном берегу Антарктиды, ученые обнаружили странных созданий, похожих на губок. Они обитают на булыжниках и предположительно представляют собой неизвестный науке вид. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Frontiers in Marine Science.

Шельфовые ледники покрывают поверхность более 1,5 млн км2 континентального шельфа Антарктиды, но изучены они очень поверхностно. Их исследуют в основном геологи, которые бурят скважины во льду и собирают образцы льда и горных пород, чтобы выяснить, как образовались эти ледники.

В ходе исследования одной из таких скважин ученые под руководством биогеографа Хью Гриффитса из Британской антарктической службы наткнулись на булыжник. Камера запечатлела, что его покрывали неизвестные существа, по внешнему виду похожие на губок — водные организмы, которые обитают на морском дне, прикрепляясь к скалам. Пропитание себе они добывают, пропуская через себя воду и захватывая питательные вещества из нее.

Читайте также: Украинцы хотели бы видеть президентом кого угодно, кроме Сытника, – опрос КМИС

Современные представления о животных, которые могут обитать под шельфовыми ледниками, говорят, что вероятность встречи подобных животных в таких условиях очень мала. Дело в том, что их жизнь зависит от притока воды с пищей. Ранее ученые находили во льдах только подвижных существ — мелких рыб, червей, медуз или криль, которые могут искать пищу и двигаться за ней самостоятельно.

«Наше открытие поднимает больше вопросов, чем дает ответов, — отмечает Гриффитс. — Как эти животные туда попали? Чем они питаются? Как долго там находятся? Насколько часто встречаются такие булыжники, покрытые живыми существами? И, наконец, что случится с ними, если ледник разрушится?» Ответы на все эти вопросы ученые надеются найти в дальнейших исследованиях.

Антарктида
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 февраля 2021
Воскресенье, 14 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016