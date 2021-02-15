Украинцам обещают пройти холода без веерных отключений

«Укрэнерго» не планирует никаких ограничений либо отключений потребителей и имеет план сбалансирования энергосистемы в нынешний проблемный осенне-зимний период.
Об этом председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка», сообщает Укринформ.
«Температура сейчас снижается, и этот осенне-зимний период действительно непростой. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось сегодня в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго, работающие на природном газе», — сообщил Кудрицкий.
Он подчеркнул, что Укрэнерго не планирует никаких ограничений либо отключений потребителей — ни на этой неделе, ни в будущем.
«Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы, и на будущее тоже», — отметил Кудрицкий.
Кудрицкий, выступая на Всеукраинском форуме, выразил уверенность, что в следующем отопительном сезоне Украина не будет иметь проблем с обеспечением топливом тепловых электростанций, а также с аномальной аварийностью на ТЭС, которая наблюдается нынешней зимой.
В январе-феврале текущего года 12 энергоблоков ДТЭК были выведены в незапланированный аварийный ремонт, несмотря на наличие официального подтверждения об их готовности к отопительному сезону. Как следствие, ДТЭК не выполнял требований Укрэнерго относительно включения энергоблоков в работу. Также ДТЭК ограничил поставки угля государственной компании Центрэнерго, что привело к выводу из работы части ее блоков из-за отсутствия топлива.
По данным Укрэнерго, в январе-феврале текущего года запасы угля на теплоэлектростанциях были на 43% меньше минимально необходимого уровня.
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