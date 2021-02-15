Войти
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
инициатива
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
позиция
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Украина в ближайшее время не сможет отказаться от поставок российской электроэнергии

415
Украина в ближайшее время не сможет отказаться от поставок российской электроэнергии

Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без электроэнергии из России и Беларуси. Об этом заявил на форуме «Украина-30. Платежки» глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«В сегодняшней ситуации, когда у нас есть 13 неожиданным образом неисправных блоков электростанций, когда у нас фактически нулевой склад угля на большинстве электростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас поступает в энергосистему, — лишний, ненужный с точки зрения физического балансирования энергосистемы, некорректно», — сказал Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» ожидает изменения ситуации только после марта-апреля за счет ремонта станций, наращивания выработки энергии и введения в эксплуатацию возобновляемых источников. По его словам, Украина сможет обходиться без российского и белорусского электричества, когда энергосистема страны присоединится к европейской энергосистеме.

«Вопрос импорта из этих стран, его необходимости, его уместности вообще не будет стоять на повестке дня — просто физически отказаться от импорта будет невозможно. В краткосрочной перспективе подтверждаю, что до конца отопительного сезона мы действительно не ожидаем никаких технических ограничений импорта, а в долгосрочной — мы должны отсоединиться от энергосистемы стран СНГ, и присоединиться к европейской, и при необходимости брать импорт оттуда», — обещал Кудрицкий.

Читайте также: Российский «Газпром» с начала года увеличил экспорт газа на 36,5%

В начале февраля Украина вновь возобновила импорт российской энергетики, которая перекрывает нехватку мощностей в условиях сильных холодов.

электроэнергия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Схватка «бульдогов под ковром»: за кулисами «голубого» скандала в ПЦУ

Скандальные подробности личной жизни митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) не стали для меня откровением; однако, в этой ситуации интересны некоторые вводные. Так, разоблачения «голубого спрута», опутавшего созданную Петром ПОРОШЕНКО ПЦУ, начались на принадлежащем самому экс-президенту «5 канале» 5 февраля. Накануне – 4 февраля – в львовской газете «Справжня варта» вышел материал на эту же тему, но это, как мы понимаем, был «отмыв информации», уже «заряженной» для телеканала.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов в один голос осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они назвали этот шаг украинской власти «политически мотивированным». В связи с этим забавно читать и слушать провластных политиков и экспертов, пытающихся оправдать запрет телеканалов. Все они как под копирку утверждают, будто власть во главе с Зеленским проявила «силу» и «решительность». Забавно, потому что они сами себя выдают, так как самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.
Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016