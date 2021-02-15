Украина в ближайшее время не сможет отказаться от поставок российской электроэнергии

Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без электроэнергии из России и Беларуси. Об этом заявил на форуме «Украина-30. Платежки» глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«В сегодняшней ситуации, когда у нас есть 13 неожиданным образом неисправных блоков электростанций, когда у нас фактически нулевой склад угля на большинстве электростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас поступает в энергосистему, — лишний, ненужный с точки зрения физического балансирования энергосистемы, некорректно», — сказал Кудрицкий.
Глава «Укрэнерго» ожидает изменения ситуации только после марта-апреля за счет ремонта станций, наращивания выработки энергии и введения в эксплуатацию возобновляемых источников. По его словам, Украина сможет обходиться без российского и белорусского электричества, когда энергосистема страны присоединится к европейской энергосистеме.
«Вопрос импорта из этих стран, его необходимости, его уместности вообще не будет стоять на повестке дня — просто физически отказаться от импорта будет невозможно. В краткосрочной перспективе подтверждаю, что до конца отопительного сезона мы действительно не ожидаем никаких технических ограничений импорта, а в долгосрочной — мы должны отсоединиться от энергосистемы стран СНГ, и присоединиться к европейской, и при необходимости брать импорт оттуда», — обещал Кудрицкий.
В начале февраля Украина вновь возобновила импорт российской энергетики, которая перекрывает нехватку мощностей в условиях сильных холодов.
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