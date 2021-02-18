Умер артист Андрей Мягков

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщают российские СМИ со ссылкой на МХТ имени А.Чехова.

Причина смерти не называется.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Первой его ролью в кино стала работа в комедии «Похождения зубного врача», где он сыграл дантиста Чеснокова. Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как Жени Лукашина в «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», Анатолия Новосельцева в «Служебном романе», Семена Хвостова в «Гараже» и Юлия Карандышева в «Жестоком романсе».