Тариф на передачу электроэнергии с апреля вырастет на 7,5%

Тариф на передачу электроэнергии «Укрэнерго» вырастет на 7,5% до 316,08 грн / МВт-ч с 1 апреля.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает Интерфакс-Украина.
«Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности по оптимизации тарифа, мы с готовностью сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн / МВт-ч», — заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
В постановлении основанием для повышения тарифа стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель».
В то же время Нацкомиссия отказалась включить в тариф, по предложению «Укрэнерго», 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку «ГарПоку» в рамках специальных обязанностей (ПСО) для расчетов с «зеленой» генерацией.
«Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф „Укрэнерго“, но проценты я не вижу возможности не включить», — констатировал Тарасюк.
Напомним, с 1 декабря 2020 тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии уже вырос на 30% и составляет 312,76 гривны за МВт-час.
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