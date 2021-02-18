Власти опровергли информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом

Украина не планирует восстанавливать прямое железнодорожное сообщение с Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории, сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АРК.
«В связи с распространением в пропагандистских медиа представителями оккупационной администрации Российской Федерации заведомо ложной информации с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей Крымского полуострова, представительство президента Украины напоминает, что Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации АРК и Севастополя является политико-дипломатическоеи санкционное давление на РФ», — сказано в сообщении на странице в Facebook.
Также отмечается, что меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом и стратегическими населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения админграницы.
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