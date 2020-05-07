В каждом министерстве появится еще одна должность замминистра

Все министерства в течение двух недель должны создать должность заместителя министра по цифровому развитию, сообщил премьер-министр Денис Шмыгать по итогам совещания по цифровой трансформации.

«По итогам совещания поручил всем министерствам на протяжении двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность», — написал Шмыгать в Телеграм-канале в четверг.