США выделят $2 млрд на программу вакцинации бедных стран COVAX

США внесут вклад в размере $2 млрд в программу COVAX, действующую при Всемирной организации здравоохранения и призванную содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Сегодня я объявляю о том, что США делают взнос в размере $2 млрд в программу COVAX», — сказал он.
Байден также отметил, что вместе с борьбой против пандемии необходимо «укреплять международные системы здравоохранения и создавать системы раннего предупреждения для обнаружения, предотвращения и реагирования на будущие биологические угрозы».
Цель механизма COVAX — ускорить разработки и производство вакцин против COVID-19, а также обеспечить их справедливое и сбалансированное распределение среди всех стран мира. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В рамках механизма к концу 2021 года планируется произвести и равномерно распределить по всему миру 2 млрд доз вакцины. Среди стран, которые получат вакцину в рамках инициативы, также и Украина.
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