Меркель разочарована отсутствием прогресса на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей.

«Минский процесс — это дипломатическое средство, но хочется прогресса», — сказала канцлер в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в условиях пандемии коронавируса проходит виртуально.

Она отметила, что «когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы».

По ее словам, конфликт на Донбассе и поведение России — это одна из важных тем, которая стоит перед «трансатлантическим партнерством» ЕС и США.

«Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент», — добавила Меркель.

В последнее время в Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений, высказываются предложения по их «модернизации», однако в Киеве заявляют, что, тем не менее, не намерены от них отказываться.