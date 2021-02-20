Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter

Дональд Трамп в марте проведет встречи с разделяющими его политическую повестку республиканцами, которые намерены побороться на промежуточных выборах в 2022 году за места в Конгрессе США со своими однопартийцами, резко критиковавшими бывшего американского президента. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, последние недели экс-глава государства не принимал практически никого в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, за исключением самых близких и преданных сторонников. В марте, по данным источников издания, Трамп активизирует свою политическую деятельность и начнет проводить встречи в своем поместье с кандидатами, готовыми побороться в 2022 году за место в законодательном органе с республиканцами, которые критиковали действия своего однопартийца на посту хозяина Белого дома, а также выступали в поддержку его импичмента.

Как отмечает Politico, экс-президент уже получил десятки запросов от потенциальных кандидатов, стремящихся получить его поддержку на выборах. Представители бывшего американского лидера неоднократно заявляли, что он готов помочь республиканцам вернуть большинство в обеих палатах Конгресса. Основной финансовый поток пойдет через комитет политических действий Save America («Спасти Америку»), который был создан Трампом после ноябрьских выборов в стране. По данным Politico, на начало этого месяца в нем было $31 млн.

В ближайшее время экс-глава государства намерен обсудить с бывшим менеджером своей предвыборной кампании Брэдом Парскейлом вопросы сбора дополнительных средств, а также использования соцсетей. При этом многие видные однопартийцы пытаются уговорить Трампа не усложнять праймериз своей партии, «отказаться от мести» и работать с руководством республиканцев в преддверии промежуточных выборов в следующем году, отмечает газета.

Также Трамп уже заявил, что не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал «слишком скучным». Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax. В частности, Трамп в очередной раз раскритиковал вечный бан в Twitter.

«Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, — я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно», — заявил он.

В то же время он посетовал, что в Twitter у него было 89 млн подписчиков и еще несколько миллионов в Facebook, который также заблокировал его на неопределенный срок.