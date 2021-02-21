Трамп впервые после ухода с поста выступит на конференции своих соратников

Бывший президент США Дональд Трамп выступит на следующей неделе на конференции консервативных кругов Республиканской партии США в Орландо (штат Флорида). Об этом сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным телеканала, первое выступление Трампа с момента завершения его полномочий на посту президента США состоится 28 февраля. Он будет говорить о будущем Республиканской партии и ее консервативного движения. Помимо этого, ожидается, что бывший глава государства обрушится с резкой критикой относительно миграционной политики действующего президента США Джо Байдена.
Ранее Трамп в письменном заявлении подверг резкой критике лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (от штата Кентукки), обвинив того в неумении проявлять волю, а также указав на отсутствие у него «политической интуиции, мудрости и умения». По мнению бывшего президента США, это привело к тому, что республиканцы потеряли большинство в верхней палате Конгресса США.
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