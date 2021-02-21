Тихановская заявила о «потере улиц» белорусской оппозицией

Белорусская оппозиция «потеряла улицы» и на данный момент создается впечатление, что она проиграла, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью швейцарскому изданию Le Temps. При этом она выразила надежду на возобновление акций протеста весной.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся», — рассказала Тихановская.

При этом она подчеркнула, что сейчас оппозиция формирует основу для «завтрашней борьбы», в частности, стараясь соединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают, например, у учителей, врачей, полицейских.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы снова выйти на улицы, возможно, весной», — подчеркнула она.

По словам Тихановской, «возврат к демократии» занимает больше времени, чем ожидалось. «В Беларуси люди хотят увидеть свет в конце тоннеля, подумать о том дне, когда, наконец, все будет хорошо. И поскольку они рассчитывали на быстрое решение, они теперь ждут фантастического плана, мессию, который скажет им: „Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра Лукашенко уйдет“. Но такого плана нет, никто не может предсказать, что будет», — пояснила лидер оппозиции.

Протесты в Беларуси начались после завершившихся 9 августа 2020 года президентских выборов. ЦИК объявила о победе президента Александра Лукашенко с результатом 80,1%. Оппозиция не согласилась с такими данными и заявила о победе Тихановской с результатом от 70 до 80%.

Оппозиционеры также обвинили власти в масштабных фальсификациях и нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Лукашенко в ответ заявлял, что с его результатом фальсификации невозможны, а в организации протестов обвинял Запад.