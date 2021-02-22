В Австралии местная соцсеть набирает популярность из-за ограничений Facebook

Число пользователей австралийской социальной сети LITT выросло на 50% после того, как компания Facebook ограничила функции своей соцсети для всех пользователей в Австралии. Об этом в понедельник сообщили на своей странице в LITT создатели этого проекта Питер Салом и Брент Томпсон.

По данным учредителей, более 5 тыс. новых пользователей присоединились к LITT из-за запрета на публикацию, просмотр и распространение новостей на территории Австралии, введенного Facebook на прошлой неделе. Число жителей страны, зарегистрировавшихся в национальной социальной сети, за четыре дня достигло 15 тыс. человек и продолжает расти.

По словам Салома, в последние дни австралийская платформа, объединяющая функции Facebook и Instagram, «пользуется беспрецедентным интересом» и наращивает число пользователей.

Платформа LITT, как утверждают учредители, является гибридной и сочетает функционал социальной сети, платежного терминала и доски объявлений. Также в сети есть мессенджер и возможность публиковать комментарии. Приложение пока доступно только на территории Австралии, где уже вошло в сотню самых популярных. Однако компания объявила сбор пожертвований, чтобы обеспечить себе выход на международный рынок.

18 февраля администрация Facebook отключила функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии из-за намерения правительства страны внедрить кодекс ведения переговоров для СМИ. Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии заявил, что этот закон заставит их платить за «контент, который они не просили», и создаст условия, при которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит.

Кодекс поведения игроков медиарынка, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ, на прошлой неделе получил одобрение Палаты представителей и был передан на рассмотрение Сената. Ожидается, что он получит одобрение парламента и вступит в силу в первой декаде марта.