Украинцы сегодня не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан

По прошествии 8 лет с событий Евромайдана более трети украинцев не поддержали бы сегодня ни сторонников, ни противников акций протеста — 34,8%.
Согласно опросу, проведенному Центром «Социальный мониторинг» на сегодняшний день сторонниками Майдана остаются 22,1% опрошенных украинских граждан, 19,2% считают себя сторонниками Майдана, но с некоторыми условиями (или при определенных обстоятельствах).
Противниками Майдана и сторонниками Антимайдана назвали себя 8,4% опрошенных, а 6,8% относят себя к противникам Майдана, однако с некоторыми условиями (или при определенных обстоятельствах).
Затруднились ответить на вопрос социологов 8,8% респондентов.
Однозначными сторонниками Майдана назвали себя 40,8% респондентов на Западе Украины, в центре — 29,4%, на востоке — 7,8%, на Донбассе — 5,3%, на юге страны — 10,5%, в г. Киев — 25,7%.
Однозначными противниками Майдана — сторонниками Антимайдана в настоящее время себя считают 0,7% респондентов на Западе Украины, 4% в центре, 17,4% на востоке, 11% на Донбассе, 15,1% на юге и 7,2% в Киеве.
Опрос был проведен 28 ноября — 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 — 1%.
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