В Австралии началась вакцинация населения от коронавируса

Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии в воскресенье. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.
«Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена (персонал карантинных отелей и пограничной службы, — Ред.), а также премьер-министр страны Скотт Моррисон, главный санитарный врач Пол Келии и глава сестринской службы Элисон Макмиллан», — рассказал Хант в эфире телеканала ABC.
Министр отметил, что для вакцинации первой группы будет использован препарат американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, получивший одобрение национального регулятора 25 января. Глава федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи и сам Хант в ближайшие дни будут привиты вакциной компании AstraZeneca, получившей разрешение австралийского регулятора 16 февраля.
Основная программа вакцинации в Австралии начнется, как и было запланировано, 22 февраля. На ее первом этапе вакцину получат работники больниц и медицинских служб, сотрудники пограничной службы и карантинных отелей, а также персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов. Ожидается, что за первую неделю вакцинации от коронавируса будут привиты порядка 60 тыс. человек в 190 городах страны.
Общий объем вакцин, заказанных австралийским правительством, сейчас превышает 150 млн доз. Подписаны соглашения о закупке 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, 51 млн доз вакцины американской фирмы Novavax, 20 млн доз вакцины консорциума Pfizer и BioNTech, а также 25 млн доз препаратов других производителей, которые Австралия планирует получить за счет участия в международном механизме COVAX.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016