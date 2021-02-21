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В Австралии началась вакцинация населения от коронавируса

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В Австралии началась вакцинация населения от коронавируса

Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии в воскресенье. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

«Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена (персонал карантинных отелей и пограничной службы, — Ред.), а также премьер-министр страны Скотт Моррисон, главный санитарный врач Пол Келии и глава сестринской службы Элисон Макмиллан», — рассказал Хант в эфире телеканала ABC.

Министр отметил, что для вакцинации первой группы будет использован препарат американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, получивший одобрение национального регулятора 25 января. Глава федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи и сам Хант в ближайшие дни будут привиты вакциной компании AstraZeneca, получившей разрешение австралийского регулятора 16 февраля.

Основная программа вакцинации в Австралии начнется, как и было запланировано, 22 февраля. На ее первом этапе вакцину получат работники больниц и медицинских служб, сотрудники пограничной службы и карантинных отелей, а также персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов. Ожидается, что за первую неделю вакцинации от коронавируса будут привиты порядка 60 тыс. человек в 190 городах страны.

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Общий объем вакцин, заказанных австралийским правительством, сейчас превышает 150 млн доз. Подписаны соглашения о закупке 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, 51 млн доз вакцины американской фирмы Novavax, 20 млн доз вакцины консорциума Pfizer и BioNTech, а также 25 млн доз препаратов других производителей, которые Австралия планирует получить за счет участия в международном механизме COVAX.

Австралия, вакцина, вакцинация
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