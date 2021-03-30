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SpaceX сформировала первый гражданский экипаж для полета в космос

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SpaceX сформировала первый гражданский экипаж для полета в космос

Экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon полностью укомплектован, названы имена третьего и четвертого астронавтов, сообщается на сайте миссии Inspiration4.

В начале февраля компания SpaceX сообщила, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста. Имена двух из них уже были названы: бизнесмен Джаред Исаакман — командир миссии и медик Хейли Арсенокс — бортовой врач.

Третьим членом экипажа станет исследовательница Ниас Проктор. В 2009 году она безуспешно пыталась пройти отбор для космических полетов в рамках НАСА. В 2017 году она сотрудничала с программой космического ведомства по имитации полета на Марс. Она будет пилотом миссии и помощником командира.

Кристофер Семброски, ветеран ВВС и сотрудник корпорации Lockheed Martin, будет выполнять обязанности бортинженера.

Каждое из четырех мест на корабле носит свое название: «Лидерство», «Надежда», «Великодушие» и «Процветание».

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Сообщается, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкой околоземной орбите около 540 километров состоится не раньше 15 сентября 2021 года и будет продолжаться около трех дней. SpaceX будет осуществлять контроль над полетом каждые 90 минут — время одного витка вокруг Земли. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

SpaceX, Inspiration4
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