Раде предлагают провести «десоветизацию» украинского законодательства

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона «О десоветизации законодательства Украины» (рег. № 4284), который предусматривает отмену более чем тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, что позволит избавить украинское законодательство от «ненужного мусора», заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
«Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине уже превышает один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, — это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И, если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного — качества украинского законодательства», — цитирует Стефанчука во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины, по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов, пресс-служба Аппарата ВР.
Первый вице-спикер Рады заявил о необходимости прежде всего избавиться от законодательного «мусора», потребность в котором уже давно отпала.
«Мною был зарегистрирован законопроект „О десоветизации законодательства Украины“ (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать таковыми, что не применяются на территории Украины», — рассказал нардеп.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016