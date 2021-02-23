Раде предлагают провести «десоветизацию» украинского законодательства

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона «О десоветизации законодательства Украины» (рег. № 4284), который предусматривает отмену более чем тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, что позволит избавить украинское законодательство от «ненужного мусора», заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине уже превышает один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, — это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И, если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного — качества украинского законодательства», — цитирует Стефанчука во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины, по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов, пресс-служба Аппарата ВР.

Первый вице-спикер Рады заявил о необходимости прежде всего избавиться от законодательного «мусора», потребность в котором уже давно отпала.

«Мною был зарегистрирован законопроект „О десоветизации законодательства Украины“ (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать таковыми, что не применяются на территории Украины», — рассказал нардеп.