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В РФ усилили наказание за неподчинение силовикам

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В РФ усилили наказание за неподчинение силовикам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций. Документ опубликован в среду на официальном российском портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 10 февраля и одобрен Советом Федерации 17 февраля.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. российских рублей (1 доллар=74 рубля), либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10-20 тыс. до 20-40 тыс. рублей, для юридических — с 50-100 тыс. до 70-200 тыс. рублей.

Законом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей (ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов. Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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Кодекс РФ об административных правонарушениях также дополняется штрафом в размере 10-20 тыс. рублей или обязательными работами для граждан за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом. Для должностных лиц за такое нарушение штраф составит 20-40 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. Перечисление средств на проведение митинга лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Россия, Владимир Путин
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