Финляндия вводит трехнедельный локдаун

Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, объявила в четверг на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.
«С 8 по 28 марта в Финляндии будет введен трехнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет», — отметила она.
Кроме того, правительство внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.
Марин отметила, что «правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение».
Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.
По данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост заразившихся коронавирусом объясняется более высокой патогенностью штаммов.
Всего в Финляндии зарегистрировано 55122 случаев COVID, привито 302 342 человека или 5,5% населения страны.
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