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Украинские банки стали меньше зарабатывать

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Украинские банки стали меньше зарабатывать

Украинские банки за январь имели прибыль в 4,05 млрд грн, что на 38,5% меньше финпоказателей прошлого года.

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Так, в этом году в январе банки заработали 40,5 млрд грн против 6,6 млрд грн в январе 2020 года. В то же время, сократились также их расходы и доходы. Доходы банков составили в январе 18,6 млрд грн (-18% по сравнению с январем 2020 года), а расходы — 14,5 млрд грн (-9%).

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, показатели прибыльности определяли также высокую рентабельность капитала банков (22,9%).

Объем средств банков на корреспондентских счетах в НБУ составляет 55,5 млрд гривен и в депозитных сертификатах НБУ — 187,8 млрд гривен. Совокупная задолженность банков по кредитам рефинансирования на срок от 1 до 5 лет составляет 64 млрд грн (+15,6 млрд грн с начала года).

Данилишин также отметил, что ускорились темпы реализации кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». «По нашим оценкам, реализация Государственной программы определяла треть увеличения чистого прироста кредитов банков в реальном секторе в гривне в 2020 году», — пояснил он.

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Также отмечается, что Совет НБУ рекомендовал Правлению регулятора «рассмотреть возможность пересмотра условий и параметров инструментария долгосрочного рефинансирования» НБУ для расширения банковского кредитования экономики и эффективности финансового посредничества.

банки, НБУ
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