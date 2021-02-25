Twitter позволит владельцам аккаунтов продавать платную подписку

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Соответствующие планы были представлены на мероприятии Twitter Analyst Day, трансляция которого велась онлайн.

Дополнительным эксклюзивным контентом могут стать сообщения, которые не будут видны другим пользователям, подписка на рассылку новостей, цифровая символика. Механизм ценообразования в компании не уточнили. На одном из слайдов, показанных во время презентации, была указана сумма в $4,99 в месяц, однако это был лишь приведенный для примера образец работы будущего дополнительного сервиса.

Другим новшеством станет возможность создавать группы — функция, получившая особую популярность после успеха Clubhouse. Сроки реализации нововведений в компании не уточнили.

В начале мероприятия глава компании Джек Дорси отметил, что Twitter в последнее время отставал по введению новшеств в работу от других социальных платформ и намерен наверстать упущенное.