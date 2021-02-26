В Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц

Группа вооруженных лиц похитила в пятницу более 300 учениц государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе на севере Нигерии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на сотрудников школы.

Бандиты, по их словам, прибыли к зданию школы-интерната в час ночи на внедорожниках и мотоциклах. Нападавшие были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу и поместили их в машины.

Факт похищения подтвердили и местные власти. Похищены дети, заявил представитель губернатора штата Замфара. При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.