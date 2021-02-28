В Украине уже привили более 3000 человек

В течение субботы, 27 февраля, в Украине прививки от коронавируса получили 90 человек в трех областях, сообщили в Министерстве здравоохранения.
«90 человек привито от COVID-19 за сутки 27 февраля 2021 в Украине. С начала кампании привито 3 141 человек, из них получили 1 дозу — 3 141 человек», — сказано в сообщении министерства в телеграмм-канале в воскресенье.
В ведомстве уточнили, что вакцинация проводилась только в трех областях: Донецкой (50 прививок), Луганской (20 прививок) и Херсонской (20 прививок).
В Минздраве добавили, что за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Черкасской области (270 прививок).
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