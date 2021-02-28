В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы

Администрация США «не спешит» отменять санкции, введенные Вашингтоном в отношении Венесуэлы, однако может рассмотреть возможность их ослабления, если президент республики Николас Мадуро сделает шаги, демонстрирующие его готовность к серьезному диалогу с венесуэльской оппозицией. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники в Белом доме агентство Reuters.

«Мы не спешим снимать санкции. ...Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они готовы и хотят участвовать в реальных обсуждениях с оппозицией..., если они готовы сделать серьезные шаги, тогда мы рассмотрим смягчение санкций», — заявил источник Reuters.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.