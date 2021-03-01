Китай собирается опубликовать новый доклад о нарушениях прав человека в США

Власти Китая в ближайшее время опубликуют новый доклад с критикой ситуации в области прав человека в США. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР.
В документе под названием «Нарушение прав человека в США-2020» подробно описаны факты, касающиеся «некомпетентного сдерживания пандемии Вашингтоном, приведшего к трагическим последствиям, нарушений демократии, вызвавших политический хаос, страдающих от расовой дискриминации этнических меньшинств, продолжающихся социальных волнений, угрожающих общественной безопасности, усугубляющей социальное неравенство растущей поляризации между богатыми и бедными, а также попрания США международного права, приводящего к гуманитарным катастрофам».
Пресс-канцелярия Госсовета КНР публиковала аналогичный доклад в марте 2019. В нем говорилось, что за последние десятилетия Соединенные Штаты зарекомендовали себя как агрессивное милитаристское государство.
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