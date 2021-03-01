В Кремле ответили на слова Байдена о непризнании Крыма российским

Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров якобы на законных основаниях воссоединился с РФ. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, в котором говорится, что США никогда не признают аннексию полуострова Россией.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», — заявил представитель Кремля, подчеркнув, что «было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как считает Песков, было принято решение крымского законодательного органа в соответствии со статусом Крыма, на тот момент находившегося в составе Украины.
«Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь Путина.
Он отрицательно ответил на вопрос, обозначал ли Байден тему Крыма в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 26 января.
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