Меркель сделает прививку от COVID-19 в порядке общей очереди

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала сделать прививку от коронавируса в порядке общей очереди, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер постоянно делала заявления об этом. Она сказала, что сделает прививку, естественно, тогда, когда придет моя (ее — ред.) очередь, есть целый ряд профессиональных групп, которые в своей жизни, профессиональной жизни не имеют таких условий, которые есть у меня (у нее — ред.). Это дистанцирование и абсолютная безопасность. И они первые в очереди», — сказал Зайберт, отвечая на вопросы прессы.
Он привел в качестве примера таких профессиональных групп воспитателей в детских садах, учителей в начальной школе.
«Правительство ФРГ также указывает при каждой возможности на то, что вакцина компании AstraZeneca была сертифицирована в общем порядке европейским ведомствам, рекомендована нашим регулятором к использованию для определенной возрастной группы ... Поэтому граждане могут доверять ей, как эффективной и безопасной вакцине», — добавил Зайберт.
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