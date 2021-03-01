Войти
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
официально
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
планы
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

Средняя зарплата за год выросла на 15%

361
Средняя зарплата за год выросла на 15%

Средняя номинальная зарплата украинцев за январь 2021 года была на 15,0% больше той, которую они получили за январь 2020 года, и составила 12 337 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2021 года составила 12 337 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 13,0%, а за последние 12 месяцев (по отношению к январю 2020 года) увеличился на 15,0%.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за январь 2021 года была в сфере финансовой и страховой деятельности — в среднем 24 095 грн (на 20,0% больше, чем за январь 2020 года). На втором месте по этому показателю — отрасль информации и телекоммуникаций (21 941 грн, на 22,3% больше), на третьем — профессиональная, научная и техническая деятельность (16 602 грн, на 12,1% больше).

Читайте также: НАПК приостановила госфинансирование «Слуга народа» из-за уголовных преступлений

Самые низкие средние номинальные зарплаты за январь 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания (6 647 грн, на 10,1% меньше, чем за январь 2020 года), строительстве (9 238 грн, на 0,8% больше), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (9 565 грн, на 12,0% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за январь 2020 года составила по Украине 10 727 грн, что на 16,3% больше, чем за январь 2019 года.

зарплаты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016