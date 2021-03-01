США пока не собираются делиться вакцинами с другими странами

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила позицию предыдущих американских властей о том, что страна не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не получат прививку. Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки в понедельник на брифинге был задан вопрос, рассмотрит ли Вашингтон возможный запрос Мексики о предоставлении препаратов.
«Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление, — сказала она. — Наша цель — обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги».
Бывший президент США Дональд Трамп 8 декабря прошлого года подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 513 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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