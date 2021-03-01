Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. Груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны, сообщил премьер-министр страны Игор Матович. Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что «Спутник V» одобрен к применению в Словакии.
«Мы начали закупать в России вакцины «Спутник V», не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан»,— сказал премьер во время пресс-конференции. По его словам, это поможет ускорить темпы вакцинации в стране.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V»,— говорится в сообщении РФПИ. Первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины, в феврале стала Венгрия.
Ранее Игор Матович призвал коллег по правительству заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Этому препятствовали министры из партии «За людей», которые хотят дождаться регистрации препарата в Евросоюзе.
Сейчас в Словакии госпитализированы с COVID-19 4008 человек, почти треть из них находится в реанимации и на аппаратуре ИВЛ. С начала пандемии умерли 7270 человек. Население Словакии составляет 5,46 млн человек.
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