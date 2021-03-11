В очередь на прививку через «Дію» записались 220 тысяч украинцев

По последним данным, через приложение «Дія» в онлайн-очередь на прививку от коронавируса записались уже 220 тыс. украинцев.

Об этом рассказал в комментарии телеканалу «Дом» вице-премьер — министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, сейчас в приложении «Дія» доступны: паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение. Туда же приходят сообщения о штрафах, где их сразу можно оплатить. Через портал можно зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя, также доступен сервис «еМалятко».

«В ближайшее время мы запустим возможность изменения места регистрации — наиболее популярная услуга в Украине. Место регистрации можно будет изменить онлайн в несколько кликов, не нужно ходить по очередям. Это очень сильно экономит время украинцев», — рассказал министр.

Кроме того, вскоре в Украине запустят электронную подпись в смартфоне.

«В этом году мы принимаем проект, запрещающий всем чиновникам требовать бумажные документы, если они уже есть в реестре. А 90-95% информации у них уже есть», — добавил Федоров.

Разными услугами через портал «Дія» воспользовались уже 10 млн украинцев. Сейчас самая популярная услуга — запись на вакцинацию от коронавируса. По последним данным, в онлайн-очередь на прививку записались уже 220 тыс. украинцев, говорится в сообщении.

Напомним, Министерство цифровой трансформации в первом квартале этого года планирует запустить следующие новые услуги: Дія ID, услугу по изменению места проживания, строительные услуги классов последствий СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическую регистрацию бизнеса.