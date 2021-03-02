ГФС заблокировала 44 сайта по продаже безакцизного алкоголя

Сотрудники налоговой милиции и фискальной службы Украины прекратили деятельность 44 веб-ресурсов, через которые реализовывался фальсифицированный алкоголь, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) во вторник.
Уточняется, что в ходе досудебного расследования по ч.2 ст.204 УК Украины была прекращена работа 44 сайтов незаконной продажи подакцизных товаров путем наложения ареста на доменные имена.
В рамках данного уголовного производства устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту подакцизных товаров.
ГФС напомнила, что 1 марта в Харьковской области было выявлено более 16 тонн контрафактного алкоголя стоимостью около 4 млн грн. Контрафактная продукция, имитирующая водку, шампанское и коньяк, разливалась в скрытом цеху в пластиковые бутылки емкостью 5 и 10 л с использованием поддельных марок акцизного налога.
По данным службы, продажи алкогольного фальсификата осуществлялись через оптово-розничную сеть Харькова и области, а также через службу курьерской доставки. Два лица уведомлены о подозрении в совершении данного уголовного преступления.
Кроме того, сотрудники ГФС в Тернопольской области пресекли распространение незаконно изготовленного алкоголя в объемах около 1 тыс. л в день через интернет и службу курьерской доставки. В ходе обысков места изготовления и хранения фальсификата было обнаружено и изъято около 3,6 тыс. л фальсифицированного спирта и более 2,4 тыс. л алкогольных напитков на сумму около 1,4 млн грн.
Ранее глава ГФС Вадим Мельник сообщил, что для борьбы с нелегальными подакцизными товарами ГФС 1 февраля 2021 года запустила операцию «Спирт», в ходе которой по состоянию на конец месяца изъято 226 тонн спирта, 134 тонны ликеро-водочных изделий, 547 тыс. пачек табачных изделий и более 8 тыс. марок акцизного налога.
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