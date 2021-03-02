В Раде рассмотрят вопрос отключения канала «Перший незалежний»

Вопрос отключения нового канала «Перший незалежний», который был запущен в эфир журналистами трех закрытых СНБО оппозиционных телеканалов, рассмотрят два парламентских комитета.

Как сообщает «Страна», об этом на заседании во вторник, 2 марта, с трибуны Верховной Рады заявил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Верховной Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала „Перший незалежний“. Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины», — сказал Шуфрич.

По его словам, в случае, если уровней комитета не будет достаточно для «соответствующего реагирования» на инцидент, то этот вопрос будет возвращен «на рассмотрение и по усмотрению председателей фракций Верховной Рады».

«Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал „Рада“ и „Вестник президента“. Другого ничего уже в стране не будет, если исчезнет свобода слова и права журналистов», — добавил нардеп.

Напомним, 26 февраля в эфир вышел новый канал, созданный на базе закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны Zik, NewsOne и «112 Украина», и был отключен через час.

В свою очередь представители «Першого незалежного» заявили, что его отключили по требованию СБУ без соответствующего решения СНБО.