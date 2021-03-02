В Раде рассмотрят вопрос отключения канала «Перший незалежний»

Вопрос отключения нового канала «Перший незалежний», который был запущен в эфир журналистами трех закрытых СНБО оппозиционных телеканалов, рассмотрят два парламентских комитета.
Как сообщает «Страна», об этом на заседании во вторник, 2 марта, с трибуны Верховной Рады заявил глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Я хочу поблагодарить руководителей фракций и лично председателя Верховной Рады за совещание, которое состоялось по поводу прекращения вещания телеканала „Перший незалежний“. Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины», — сказал Шуфрич.
По его словам, в случае, если уровней комитета не будет достаточно для «соответствующего реагирования» на инцидент, то этот вопрос будет возвращен «на рассмотрение и по усмотрению председателей фракций Верховной Рады».
«Спасибо за понимание угрозы подобных решений, потому что действительно может так случиться, что если такие действия продолжатся, будет соответствующая динамика и логика, то у нас останутся только, возможно, канал „Рада“ и „Вестник президента“. Другого ничего уже в стране не будет, если исчезнет свобода слова и права журналистов», — добавил нардеп.
Напомним, 26 февраля в эфир вышел новый канал, созданный на базе закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны Zik, NewsOne и «112 Украина», и был отключен через час.
В свою очередь представители «Першого незалежного» заявили, что его отключили по требованию СБУ без соответствующего решения СНБО.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016