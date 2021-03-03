Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины

Достройка газопровода «Северный поток-2» будет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

«Все должны понимать — и европейские лидеры, и украинцы — все, должны понимать, что строительство газопровода в обход Украины — это вопрос не только экономики Украины, хотя это также очень важно для нас, а это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень мощный — если „поток“ будет достроен — еще один будет мощный удар опять по Украине, кроме Донбасса и Крыма», — сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в среду.

«Я считаю, что Украина вместе со странами Европейского Союза и с Соединенными Штатами Америки — мы им тоже очень благодарны за эту постоянную поддержку, санкционную поддержку по „Северному потоку-2“ — мы много чего сделали. Если бы мы не поднимали эти вопросы, я уверен, что „поток“ был бы уже достроен», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, пока этот вопрос будет оставаться на повестке дня, «пока и страны Европейского Союза, и Соединенные Штаты не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности».