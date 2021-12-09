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Для работников предприятий большой приватизации введут накопительную пенсионную систему

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Для работников предприятий большой приватизации введут накопительную пенсионную систему

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по дополнительной социальной защите работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

«Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту — программе дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды более чем для половины работников предприятия», — написал Шмыгаль в «Телеграм-канале».

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По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

«Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев», — подчеркнул премьер.

накопительная система, Денис Шмыгаль
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Четверг, 9 декабря 2021
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