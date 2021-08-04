Рада может рассмотреть законопроекты по пенсионной реформе после каникул

Кабинет министров рассчитывает на ближайшее рассмотрение Верховной Радой первых законопроектов по введению накопительного уровня пенсий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы и начался планомерный процесс по введения накопительной пенсионной системы Украины», — сказал он, открывая заседание Кабмина в среду.

«Мы не отказываемся от существующей солидарной пенсий системы, от индексации выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей пенсии», — подчеркнул премьер.